No momento mais bem-humorado de Bruno Lage na conferência de antevisão ao jogo do Benfica com o Shakhtar, o treinador do Benfica foi questionado por um jornalista ucraniano se preferia ganhar o campeonato ou a Liga Europa e… respondeu ao lado.

«Não posso ganhar os dois?», começou por perguntar, sorridente. «Bem, se eu responder à sua pergunta, o presidente mete-me fora do clube. Aqui a nossa mentalidade tem de ser a de ganhar tudo», atirou.

Já antes, Lage tinha sido questionado sobre se o histórico europeu do Benfica fazia dos encarnados um dos candidatos ao título, e prometeu… trabalho.

«Todas as equipas entram com esse objetivo. Não podemos prometer nada numa altura tão precoce da época. O que temos de fazer é analisar os erros e corrigir para o próximo jogo», começou por afirmar.

«Temos de dar um passo em frente e voltar a ser consistentes no nosso trabalho. O que prometo é não falar muito, mas trabalhar para sermos cada vez melhores», concluiu.