A Fundação Benfica, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Comunidade Vida e Paz, organizou um lanche/ceia solidário (a) na terça-feira, juntando cerca de 120 pessoas no Estádio da Luz, proporcionando-lhes um momento distinto nesta quadra natalícia.

Além do lanche, todos os presentes receberam uma lembrança alusiva ao Benfica. O presidente dos encarnados, Rui Costa, marcou presença no estádio (veja as imagens na galeria associada).

A iniciativa, realizada pelo terceiro ano seguido, não se ficou pelo Estádio da Luz, estendendo-se às casas do Benfica em Alcains, Vendas Novas, Vila Nova de Gaia e também fora de Portugal, em Toronto (Canadá).