Leal, antigo lateral esquerdo do Sporting e da Seleção Nacional, trabalhou com Jorge Jesus em Felgueiras, quando o jogador estava a terminar a carreira e o treinador estava a começar a dele. Desses tempos, Leal lembra um técnico ainda jovem, mas que já impressionava o plantel.

«Começou a carreira a pulso, em equipas menos conhecidas, que lhe foram dando traquejo. Deu para ver que estava ali um grande treinador. Via-se perfeitamente entre quem trabalhava com ele que iria ter uma carreira de sucesso como treinador. Ficávamos maravilhados com os treinos dele, porque era muito picuinhas. Não tinha tido até ao momento um treinador assim e já tinha passado por grandes treinadores. Enquanto os jogadores não fizessem aquilo que pretendia, era muito chato», referiu Leal em declarações à Agência Lusa.

«Na altura, bebia muito do FC Barcelona. Sempre foi a equipa fetiche do Jorge Jesus. Aliás, ele até fez um estágio no Barcelona. E, na altura, o Barcelona jogava com três centrais.»

Ora numa altura em que Jorge Jesus está quase a completar 600 jogos na Liga Portuguesa, o antigo lateral esquerdo recorda que já nos anos 90, há quase três década, Jorge Jesus criava seguidores.

«Mourinho marcou uma geração de treinadores e Jorge Jesus também. Foram os dois grandes treinadores das últimas décadas, que revolucionaram um pouco o futebol», considera.

«Na altura toda a gente queria ir ver treinos do Jorge Jesus. Às vezes, as bancadas dos nossos treinos tinham treinadores de campeonatos distritais e nacionais a observarem. Hoje, está entre os melhores treinadores do mundo.»