Leandro Barreiro está num bom momento no Benfica. Marcou um hat-trick diante do Famalicão, para a Liga, e espera agora ser titular pela primeira vez na Liga dos Campeões.

Assegurando que «respeita» a decisão do treinador nesse aspeto, Barreiro agradeceu a confiança de Bruno Lage (que, mais tarde, encheu o médio de elogios).

«Eu sinto-me confortável a ajudar a equipa a defender, mas também a atacar. Gosto do termo box-to-box, que explica muito bem a maneira como eu me vejo enquanto jogador e é isso que tenho feito nos últimos jogos. Umas vezes mais defensivo para ajudar a equipa a defender, outras vezes mais ofensivo para criar espaços para os colegas de equipa ou até para ser perigoso e criar oportunidades de golo», explicou, na antevisão ao jogo com o Barcelona, no Benfica Campus, nesta segunda-feira.

Leandro Barreiro jogava no Luxemburgo aos 16 anos e tem tido um trajeto ascendente na carreira. Em resposta ao Maisfutebol, o médio diz que o trabalho é o segredo do sucesso.

«Com 16 anos estava a jogar no Luxemburgo, mas também com 16 fui para a Alemanha, no Mainz, foi aí que comecei numa carreira mais profissional, sempre a trabalhar. Acho que num carreira de um jogador há sempre momentos mais fáceis, mais difíceis, mas é sempre importante continuar a trabalhar, ouvir os treinadores, desenvolver as características, dar o melhor no dia após dia, para depois ter mais tempo de jogo e crescer como pessoa e como jogador. Perceber também que não vem tudo de hoje para amanhã, mas que é um processo e temos de confiar no processo e depois vem o mérito», explicou.

O Benfica defronta o Barcelona na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, pelas 20 horas, no Estádio da Luz. Uma partida que poderá acompanhar AO VIVO com o Maisfutebol.