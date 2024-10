A cumprir a primeira temporada no Benfica, Leandro Barreiro garantiu que não tem tido problemas na adaptação a Portugal. Distinguido no Luxemburgo como «Desportista do Ano 2023», o médio fez um balanço dos primeiros meses a viver em Lisboa.

«Estou a lidar muito bem com esta situação. Também tenho familiares em Portugal e os meus pais visitam-se frequentemente. Estamos muito bem até agora», começou por dizer o internacional luxemburguês.

Apesar de, segundo a imprensa luxemburguesa, ter sido autorizado pelo Benfica a dar entrevistas, desde que não falasse de temas relacionados com o clube da Luz, o médio de 24 anos abordou de forma superficial o dia a dia nas águias.

«Sempre foi o meu objetivo jogar internacionalmente e viajar faz parte. Isso não me incomoda nem um pouco. Estou muito feliz por ter alcançado este nível. Adoro jogar a cada três dias. Como jogamos mais e treinamos menos, temos um ritmo completamente diferente», frisou.

Barreiro elencou ainda as principais diferenças entre a cidade alemã de Mainz e Lisboa, tendo destacado a importância de falar português.

«Em abril, viajei dois dias até Lisboa para ver onde iria viver. Estive na cidade várias vezes nos últimos anos por causa dos meus familiares, por isso Lisboa não era um lugar estranho. Do ponto de vista do clima, a mudança é uma mudança positiva. Não demorei muito para me sentir confortável em Lisboa. Falo a língua e, como o mundo do futebol é pequeno, encontras pontos em comum com os novos companheiros. Isso cria tópicos de conversa e, aos poucos, vamo-nos conhecendo melhor. Não tive nenhum problema de adaptação», garantiu.

O médio do Benfica, contudo, assumiu que é mais reconhecido na rua, agora que alinha num clube de maior dimensão. «Em Mainz tudo era muito tranquilo. As pessoas ficavam felizes ao ver um jogador e depois queriam uma foto, mas mantinham sempre uma certa distância. Em Lisboa tudo é diferente porque os adeptos vivem ainda mais o clube. Até agora não tive problemas em sair à rua. Posso ir à praia ou a um restaurante sem problemas. E quando as pessoas me reconhecem, os encontros são muito positivos.»

Apesar da mudança para o Benfica, Barreiro garante que continua a ser tratado de igual forma no Luxemburgo.

«Quando estou aqui, geralmente estou com os meus companheiros que conheço há anos. Com eles sou apenas o Leo. Não importa se jogo no Mainz ou na Liga dos Campeões. Eu também não mudei. Lá fora, as pessoas poderão ver-me de forma diferente porque agora jogo no Benfica. Mas não percebo nada disso porque não tenho muito tempo para fazer mais nada além do futebol no Luxemburgo. Quando tiro fotos com os adeptos e converso com eles, posso dizer que gostam de mim. Mas esse também foi o caso na altura do Mainz», concluiu.

Barreiro começou a época a titular com Roger Schmidt, mas perdeu espaço desde a chegada de Bruno Lage. Até ao momento, soma oito jogos, sem qualquer golo ou assistência.