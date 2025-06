Leandro Barreiro foi um dos internacionais que chegou mais tarde a Tampa, na Florida, para integrar a preparação do Benfica para o Mundial de Clubes, mas garante estar pronto para a competição.

«Chegámos há dois dias, fizemos ontem [sexta-feira] um treino mais relaxado, mas toda a gente está preparada. Dormimos bem, já estamos no ritmo e não vejo grande cansaço», confessou o internacional pelo Luxemburgo, em declarações à imprensa, antes do treino.

O médio assumiu sentir «orgulho» por estar presente num «novo torneio» e salientou a importância de vencer o Boca Juniors, na estreia na prova. «O primeiro passo é concentrar-nos no primeiro jogo. O objetivo é passar a fase de grupos. Depois, é pensar jogo a jogo.»

«Os nossos adeptos vão estar presentes, vamos preparar o jogo da melhor maneira e o objetivo é ganhar esse jogo», acrescentou.

Questionado sobre a possibilidade de ter mais minutos, Barreiro deixou o tema «nas mãos do mister». Já sobre a eventual renovação de Nicolás Otamendi, disse não estar a par das negociações.

«Já falei com o Otamendi, mas disso não falámos. Estamos focados no primeiro jogo», rematou.

O Benfica arranca a participação no Mundial de Clubes na segunda-feira, diante do Boca Juniors (23h00). No Grupo C, ainda vai defrontar Bayern Munique e Auckland City.