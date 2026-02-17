Leandro Barreiro, médio do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (1-0) com o Real Madrid, a contar para a primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões.

Equipa correu muito atrás da bola

«Agora sim, já depois do jogo, eu senti que desta vez estávamos a correr muito mais. Eu não sei, já na primeira parte eles ocuparam bem os espaços e foram caminhos muito longos para nós corrermos como equipa. Tivemos as nossas ocasiões para marcar golos, mas não finalizámos e depois começámos a perder várias bolas. Temos de correr ainda mais e depois, a recuperar a bola, falta-nos também a força para criar coisas. Mesmo assim, tivemos as nossas oportunidades, mas os contra-ataques deles também eram muito fortes e outra vez tínhamos de correr muito atrás da bola.»

Está tudo aberto

«Está 1-0, está tudo aberto, temos de ir para Madrid ganhar»

Alegado insulto racista a Vinicius Junior

«Não, não estava lá. Não ouvi nada.»