Leandro Barreiro foi convocado para os jogos da seleção do Luxemburgo, da fase de qualificação europeia para o Mundial 2026.

Além do médio de 25 anos, também Tomás Cruz, que alinha na equipa B dos encarnados, foi chamado.

O Luxemburgo vai defrontar a Irlanda do Norte e a Eslováquia, a 4 e 7 de setembro, respetivamente.