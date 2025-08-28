Benfica
Benfica: Barreiro e médio da equipa B chamados pelo Luxemburgo
Luxemburgueses vão defrontar a Irlanda do Norte e a Eslováquia no caminho para o Mundial
Leandro Barreiro foi convocado para os jogos da seleção do Luxemburgo, da fase de qualificação europeia para o Mundial 2026.
Além do médio de 25 anos, também Tomás Cruz, que alinha na equipa B dos encarnados, foi chamado.
O Luxemburgo vai defrontar a Irlanda do Norte e a Eslováquia, a 4 e 7 de setembro, respetivamente.
