Esta terça-feira, o plantel do Benfica treinou no Seixal de modo a preparar a receção ao Feyenoord, na terceira jornada da Liga dos Campeões, com menos um homem que o habitual.

A juntar a Prestianni e Tiago Gouveia, o Benfica tem agora Leandro Barreiro entregue ao departamento médico. O médio luxemburguês ficou a realizar tratamento e trabalho de ginásio.

Por outro lado, Renato Sanches já treinou normalmente com a equipa e procura um lugar no onze de Bruno Lage.

O Benfica recebe o Feyenoord na quarta-feira, às 20h, no Estádio da Luz, e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.