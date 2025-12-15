O Benfica informou que Leandro Barreiro está a contas com uma contusão no tornozelo esquerdo, contraída no jogo deste domingo com o Moreirense.

O internacional luxemburguês foi substituído ao intervalo em Moreira de Cónegos, depois de ter sofrido uma entrada de Mateja Stjepanovic que o deixou com dores.

José Mourinho assumiu que ainda temeu pela lesão de Barreiro, mas já tinha adiantado que não era «nada de extraordinário». O Maisfutebol apurou que o médio de 25 anos é baixa confirmada para o duelo da Taça de Portugal, na quarta-feira, em casa do Farense. O camisola 18 está ainda em dúvida para a receção ao Famalicão (22 de dezembro), na 15.ª jornada da Liga.

Barreiro foi titular nos últimos cinco jogos do Benfica. Esta temporada, leva dois golos e quatro assistências em 27 partidas.