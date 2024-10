Este sábado, o Luxemburgo empatou a zeros na visita ao terreno da Bulgária, com especial destaque para a titularidade de Leandro Barreiro.

O médio do Benfica jogou todo o encontro e ajudou a garantir o primeiro ponto do Luxemburgo na Liga das Nações.

Com este resultado, a Bulgária é líder do Grupo C3, com cinco pontos. O Luxemburgo está em quarto, com apenas um.