Leandro Barreiro, jogador do Benfica, em declarações à DAZN, após a derrota com o Chelsea (4-1), nos oitavos de final do Mundial de Clubes:

«Foi um jogo muito difícil e muito chato (devido à paragem). Meia hora, depois mais meia, e mais 40 minutos. Saímos completamente do jogo.

Faltavam cinco minutos, mais tempo extra, e acreditámos muito. Marcámos e entrámos com confiança no prolongamento.

Já estávamos cansados e o Chelsea também. Já tínhamos de defender muito e com um jogador a menos ia ser mais difícil, mas tivemos duas ou três oportunidades. Infelizmente, não deu.»