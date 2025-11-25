Na reação ao triunfo do Benfica sobre o Ajax, em Amesterdão, por 2-0, na quinta jornada da fase de Liga de Champions, José Mourinho deixou elogios a Leandro Barreiro, um dos marcadores.

Quantos tirava ao intervalo?

«Não tirava nenhum. Uns com maior preponderância, outros com menos, mas todos a cumprirem o plano de jogo. Tanto que, com cinco substituições só faço a primeira nos últimos 15 minutos e nem fiz as cinco disponíveis. Estava contente.»

Leandro Barreiro

«Estou de acordo que o Leandro Barreiro é jogador à Benfica, pela atitude, pela serenidade, pela multifuncionalidade. É um grande jogador de equipa.»