José Mourinho: «Leandro Barreiro é um jogador à Benfica»
Luxemburguês fez o 2-0 e teve elogios do treinador
00:29
«Não tirava nenhum jogador ao intervalo, estava contente...»
02:40
«Não sou sempre simpático com os meus filhos, dêem-me o crédito...»
00:53
Mourinho recorda Champions ganha com o FC Porto: «Ajax não é um tubarão europeu...»
00:50
«Lukebakio? Mais oportunidades vão chegar para os jovens do Benfica...»
01:04
«Champions? Drama da situação é a derrota com o Qarabag»
00:29
00:11
«Minimalista? O importante é a parte do "consegue fazê-lo outra vez", isso sim»