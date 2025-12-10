Leandro Barreiro, médio do Benfica, marcou o segundo golo das águias na vitória sobre o Nápoles, esta quarta-feira (2-0). O luxemburguês disse estar a cumprir um sonho.

Análise

«Foi um grande jogo. Um jogo importante, uma vitória importante, um bom sinal jogar em casa desta maneira. Benfica foi à procura do golo sabíamos que tínhamos de entrar com uma energia forte.»

Boa energia no aquecimento

«Não é sempre que nós conseguimos transmitir a energia do aquecimento. Também na sexta-feira [no Derbi Eterno] estávamos com uma energia mas não começámos da melhor maneira nem sempre é fácil.»

Marcar golo

«É importante, como disse há duas semanas contra o Ajax. O meu sonho é jogar Liga dos Campeões e no Benfica. Estou feliz por estar neste patamar.»