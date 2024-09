Leandro Barreiro, médio do Benfica, foi titular na derrota do Luxemburgo frente à Bielorrússia.

Na segunda jornada da Liga das Nações, o atleta de 24 anos jogou os 90 minutos, mas não evitou a derrota por 1-0.

Valeriy Gromyko foi o autor do golo solitário da partida, aos 76 minutos, assistido por Pechenin.

Com este resultado, o Luxemburgo encontra-se em quarto lugar do grupo 3 da divisão C, com zero pontos. A Bielorrússia lidera com quatro.