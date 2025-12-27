Leandro Barreiro seguiu com a comitiva do Benfica para o estágio em Gaia, onde a equipa de José Mourinho vai ficar até perto do jogo com o Sp. Braga, agendado para este domingo ao princípio da noite.

O médio luxemburguês não esteve nos últimos dois jogos dos encarnados - Farense e Famalicão - devido a um problema físico, mas está de volta às opções para o difícil duelo a contar para a jornada 16 da Liga, sendo possível vê-lo a entrar no quarto da unidade hoteleira onde o Benfica pernoita habitualmente antes dos jogos na região Norte.

Recorde-se que na antevisão à partida José Mourinho não garantiu a utilização de Barreiro, que na ronda passada também acabou por ter um contratempo que acabou por tirá-lo do jogo na Luz depois de o técnico das águias ter dito que deveria estar apto para ir a jogo.