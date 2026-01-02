O Benfica fechou a transferência em definitivo de Leandro Santos para o Alverca, num negócio de aproximadamente 500 mil euros, segundo apurou o Maisfutebol.

Para avançar com o negócio, os encarnados asseguraram 50 por cento do passe do jovem lateral-direito - os outros 50 por cento agora pertencem ao emblema alverquense.

Fora dos planos de José Mourinho, o lateral perdeu espaço de vez na equipa principal do Benfica com a contratação do cabo-verdiano Sidny Cabral e a recente valorização do promissor Banjaqui.

Aos 20 anos, Leandro Santos fez apenas cinco jogos oficiais de águia ao peito (todos com Bruno Lage).