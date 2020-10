Será um passo de cada vez, mas o objetivo do Benfica na Liga Europa é claro: ir até ao fim da competição. Isso meso assumiu Jorge Jesus nesta quarta-feira.

«Nós queremos chegar à final da Liga Europa. Esse é o nosso objetivo, mas temos de ir um jogo de cada vez. Amanhã temos o primeiro da fase de grupos e começar bem, o que significa começar com uma vitória», declarou o Jesus.

O treinador falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Lech Poznan, na jornada inaugural da Liga Europa, e assumiu também que lida bem com o favoritismo que é atribuído pelo adversário às águias.

«Se todas as equipas que defrontarmos disserem que somos favoritos, fico encantado. Não tenho problema nenhum que digam isso. É sinal do valor do Benfica. Mas isso não significa que temos mais capacidades para o jogo do que o nosso adversário. Uma coisa é o jogo, outra é o historial. Temos de mostrar amanhã que somos melhores», acrescentou.