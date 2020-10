O avançado uruguaio Darwin Nuñez, do Benfica, está nomeado para melhor jogador da primeira jornada da Liga Europa.

O jogador das águias, autor de um hat-trick na vitória sobre o Lech Poznan, concorre à distinção com

Yusuf Yazici (Lille), Iheanacho (Leicester) e Kubo (Villarreal).

Os quatro jogadores integram, obviamente, a equipa da semana, na qual consta ainda o nome de David Luiz, defesa ex-Benfica, que joga agora no Arsenal.

Who gets your vote? 🔥



⭐️ Darwin Nuñez

⭐️ Yusuf Yazıcı

⭐️ Kelechi Iheanacho

⭐️ Takefusa Kubo@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL