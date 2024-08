O grupo de investimento Lenore Sports Partners está a tentar reunir cerca de 49 milhões de euros para uma possível compra dos 16,38 por cento da participação de José António dos Santos na SAD do Benfica, noticia esta sexta-feira a Bloomberg.

Segundo a agência de notícias, a Lenore Sports Partners está a sondar o interesse de investidores em avançar para a aquisição da percentagem detida por aquele que é também conhecido como «Rei dos Frangos».

Entre os quatro sócios da Lenor está Jean-Mark Chapus, cofundador da empresa de capital privado Crescent Capital, segundo um documento acedido pela Bloomberg. Chapus tem, de resto, outros investimentos no desporto, com participações na equipa de beisebol dos Milwaukee Brewers e, no futebol, no Norwich.

Os outros sócios são Elliot Hayes e Omar Imtiaz, com investimentos passados no Nice, de França, além de Alex Pomeroy, este sem ligação anterior a clubes de futebol: é sócio da Quail Hill Holdings.

Segundo a Bloomberg, a Lenore já abordou José António dos Santos a propósito do assunto, noticiando que a situação está numa fase inicial e sem garantias de que vá consumar-se uma transação.

José António dos Santos é detentor de 13,67 por cento da Benfica SAD a título individual e de mais 2,71 por cento através do Grupo Valouro – SGPS, S.A.

Luís Filipe Vieira detém 3,28 por cento, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol 40 por cento e a Sport Lisboa e Benfica SGPS 23,65 por cento.

Entretanto, um representante do Benfica, escreve a Bloomberg, disse que os encarnados estão a par de qualquer iniciativa para a compra de participações no clube e que não têm planos de vender as suas ações. Já José António dos Santos terá recusado comentar o interesse do grupo de investidores.