Em comunicado enviado à CMVM, a SAD do Benfica revelou esta quarta-feira que as 753.615 ações da SAD do Benfica que pertenciam a Luís Filipe Vieira, antigo presidente do clube, foram adquiridas pela empresa Lenore Sports Partners.

Uma semana depois de terem sido leiloadas as ações, a SAD dos encarnados confirmou que, na segunda-feira, recebeu dois comunicados de participação qualificada de Jean-Marc Chapus e Elliot Holton Hayes, representantes da empresa norte-americana.

No entanto, a percentagem que detinha Luís Filipe Vieira correspondia apenas a 3,28 por cento do capital social da SAD das águias. Porém, a Lenore Sports Partners detém direitos de voto inerentes a ações representativas de 5,24% do capital social.

No passado dia 7 de maio, altura em que as ações foram leiloadas, o Benfica pediu a nulidade da transferência de títulos do ex-presidente, sem ter ainda obtido resposta.

«O clube ainda não recebeu qualquer notificação quanto ao seu direito de preferência na transmissão de parte das ações acima referidas, pelo que, cautelarmente, requereu a nulidade da venda, não tendo o Clube sido notificado de qualquer despacho relativamente a essa arguição», refere o comunicado.

Também esta quarta-feira, a Lenore Sports Partner enviou um comunicado à Agência Lusa a relatar «orgulho» na aquisição das ações, mas que vai ficar em silêncio até ao final da presente temporada.

«É com enorme orgulho que a Lenore Sports Partners (LSP) anuncia que se tornou acionista qualificada da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, após adquirir recentemente um conjunto de ações representativas de uma percentagem superior a 5% do capital social e direitos de voto da Benfica SAD», pode ler-se.