O guarda-redes Leonardo Lopes, de 18 anos, renovou contrato com o Benfica, confirmou o clube encarnado, esta terça-feira.

Em comunicado, o Benfica não detalha a duração do novo vínculo com o atleta nascido a 6 de abril de 2008, que cumpre, em 2025/26, a quarta época nas águias.

«É um sonho meu, da minha família, dos meus pais, de todos os que me acompanham. Espero poder continuar muitos mais anos ao serviço deste grande clube», refere Leonardo Lopes, citado pelos canais oficiais do Benfica.

Internacional jovem por 12 ocasiões (dos sub-15 aos sub-18), Leonardo Lopes foi contratado pelo Benfica ao Rio Ave, em 2022. O jovem guardião esteve três épocas no clube de Vila do Conde, além de duas no Varzim, tendo também passado pela ACR Matriz no início da formação.

Em 2025/26, Leonardo fez dois jogos pela equipa sub-23 na Liga Revelação, 24 jogos no Campeonato Nacional de juniores e um na UEFA Youth League.