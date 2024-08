O Benfica divulgou detalhes sobre várias lesões da primeira equipa, na tarde deste domingo, sendo que algumas não eram conhecidas até à data.

Há uma verdadeira onda de problemas físicos na defesa: Anatoliy Trubin sofreu uma entorse, António Silva um traumatismo, Tomás Araújo uma tendinopatia e Jan-Niklas Beste uma lesão muscular. O guarda-redes suplente André Gomes tem também uma entorse.

Os quatro jogadores que se lesionaram durante a partida do Benfica-Casa Pia (Trubin, António Silva, Tomás Araújo e Beste) neste sábado serão reavaliados nesta segunda-feira. Dois deles terminaram a partida - António Silva e Trubin - sendo que Beste saiu visivelmente desconfortável aos 18 minutos e Tomás Araújo deu lugar a Otamendi aos 84'.

De resto, o clube esclarece qual a lesão de Ángel Di María (que a CNN Portugal avançou em primeira mão). Sofreu uma entorse lateral do tornozelo direito. Sobre Rollheiser e Schjelderup, ambos no boletim clínico do clube desde a pré-época, continuam a realizar os respetivos planos de tratamento.

Eis a lista:

Trubin: Entorse lateral do tornozelo esquerdo.

André Gomes: Entorse lateral do tornozelo esquerdo.

António Silva: Traumatismo direto na perna direita.

Tomás Araújo: Tendinopatia proximal da coxa direita.

Beste: Lesão muscular na coxa esquerda.

Di María: Entorse lateral do tornozelo direito.

Rollheiser e Schjelderup: Seguem plano de tratamento e reintegração progressiva ao treino.