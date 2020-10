No fim-de-semana, o antigo colega de Rúben Dias no Benfica, André Almeida, sofreu uma grave lesão num joelho ante o Rio Ave que deixa a época em risco, algo que não foi indiferente ao defesa do Manchester City, na antevisão ao embate com o FC Porto, para a Liga dos Campeões. O jogador de 23 anos deixou mensagem pública ao compatriota, com quem disse já ter falado após o infortúnio.

«Aproveito o momento para mandar-lhe um abraço, soube da triste notícia, faz parte da nossa vida. Acontece a todos e já falei com ele, sabe que será uma guerra que terá de travar e que irá vencer», referiu.

Rúben Dias repassou ainda as primeiras semanas de competição em Inglaterra, assumindo que a «competitividade» face ao campeonato português é diferente para melhor, mas lamentou não poder ainda experienciar a nova aventura em pleno, dada a ausência de «adeptos nos estádios». «Não sentimos a 100 por cento o ambiente», elucidou. Por outro lado, diz que não há diferença na ambição de ganhar no City, face ao que viveu no Benfica.

«No Benfica jogamos sempre para ganhar e aqui a ideia não é outra, o objetivo é ganhar sempre. É um contexto diferente, estamos num nível diferente e obviamente que a pressão acaba por ser, na mesma, muito elevada», rematou.