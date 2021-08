André Almeida voltou à competição no passado sábado depois de dez meses afastado por lesão.

O jogador do Benfica jogou cerca 30 minutos na vitória sobre o Arouca, tendo sido o protagonista da maior ovação da tarde, no momento em que entrou em campo.

Nesta segunda-feira, o capitão do Benfica publicou um vídeo que mostra parte do que foram os «300 dias de uma das batalhas mais duras» que passou, agradecendo a todos os que o apoiaram durante e após a recuperação.

«É inexplicável o quão especial e importante é para mim estar de volta», concluiu na mensagem publicada nas redes sociais.

«300 dias de uma das batalhas mais duras que a vida me deu. Uma caminhada muito longa, desgastante e dolorosa que me testou ao máximo. Quero agradecer a todos aqueles que caminharam lado a lado comigo. A todos aqueles que no estádio e em casa acarinharam o meu regresso.. A todos vocês muito obrigado. É inexplicável o quão especial e importante é para mim estar de volta... Estamos juntos», escreveu.