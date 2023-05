O diretor desportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, explicou o timing do anúncio da contratação de Alejandro Grimaldo, oficializado na última segunda-feira nas redes sociais e no site do clube germânico.

As imagens do lateral-esquerdo espanhol com a camisola do próximo clube caíram mal a Roger Schmidt, que considerou uma abordagem «completamente desnecessária» e pouco «inteligente». Rolfes revelou que trocou mensagens com o treinador do Benfica a respeito do assunto.

«Conhecemo-nos muito bem. Nada veio a público do nosso lado, nem sobre as negociações nem sobre o exame médico. O Alejandro valoriza muito o Roger, informou-o e depois ao clube», começou por dizer ao jornal Bild.

«[A notícia] estava na imprensa portuguesa algumas horas depois. Se o Roger diz que foi um erro ou falta de inteligência, não acho que nós sejamos o destinatário certo. Se estiver tudo nos jornais, então podemos publicar também. Eu consigo entender, para ele tem tudo a ver com o campeonato. Desejei-lhe boa sorte para a conquista do campeonato com o Alejandro contra o Sporting», completou.