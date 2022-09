Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Maccabi Haifa na Luz, a contar para a 1.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões:

[Treinador do Maccabi Haifa disse que acreditava que o Benfica podia ganhar a fase de grupos. Concorda?]

«[Riso] O Maccabi também pode ganhar este grupo. No futebol tudo é possível. Estamos num grupo difícil e veremos. Vamos dar o nosso melhor e o nosso foco estará sempre no jogo seguinte. O próximo é fora com a Juventus, um jogo muito difícil, mas veremos como corre. Claro que quem está na fase de grupos quer seguir para a fase a eliminar: esse é o nosso objetivo, mas não é fácil. É bastante claro que não somos os favoritos neste grupo, tal como o Maccabi, mas vamos dar o nosso melhor. Agradeço as palavras do treinador do Maccabi, mas ainda temos um longo caminho pela frente até alcançarmos o que ele previu.»