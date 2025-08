Kerem Aktürkoglu lesionou-se no treino de domingo no tornozelo direito e pode falhar o jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões com o Nice.

A lesão não é grave, mas põe em causa a disponibilidade do avançado para a partida em França nesta quarta-feira às 20h00, o que constitui mais uma dor de cabeça para Bruno Lage, que tem opções limitadas para as alas depois da saída de Ángel Di María e da lesão grave de Bruma. Nesta altura, o técnico das águias tem disponíveis Schjelderup, Tiago Gouveia, sendo que Aursnes e Prestianni podem também atuar a partir de uma das faixas.

Nesta terça-feira, ainda antes da viagem para França, Bruno Lage vai fazer a antevisão ao Nice-Benfica, podendo esclarecer se ainda há esperança na recuperação de Aktürkoglu ou se o turco é carta fora do baralho para o importante duelo na luta pelo apuramento para o play-off de decisivo que dá acesso à fase de Liga da Champions.