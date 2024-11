Zeki Amdouni saltou do banco e marcou o golo da vitória do Benfica sobre o Monaco (3-2), em pleno principado. No final do jogo, o internacional suíço destacou, acima de tudo, a importância dos três pontos, referindo que a derrota em Munique, diante do Bayern (0-1), não ficou esquecida.

«É um momento importante para mim, mas também para a equipa. Precisávamos desta vitória. Os adeptos comparecem sempre em grande número e hoje vimos isso mesmo, mesmo a jogar fora, parecia que eram mais numerosos. A vitória é por eles também. Marcar o golo é bom, mas penso primeiro na equipa», destacou o jogador na zona mista do estádio no final do jogo.

Um golo que permite ao Benfica somar o terceiro triunfo nesta competição, depois de ter perdido os últimos dois jogos. «Os três pontos eram hoje muito importantes, mas, mesmo assim, a derrota de Munique continua atravessada na garganta. Hoje sim, pudemos ver que esta vitória foi muito importante», destacou ainda Amdouni.