O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou em casa, diante do Antuérpia (2-2), num jogo da 17.ª jornada da liga belga em que chegou a ter uma vantagem de dois golos.

O campeão belga chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com Brandon Mechele a abrir o marcador a passe de Olsen, e aumentou a vantagem, já na segunda parte, aos 62 minutos, com Noa Lang a marcar o segundo após assistência de Jutgla.

A vencer por 2-0, a equipa de Bruges desperdiçou a vantagem em apenas três minutos. Michael Frey reduziu a diferença aos 75 minutos, com assistência de Janssen que acabou por marcar o golo do empate, aos 78, na conversão de uma grande penalidade.

Com este empate, o Club Brugge segue no terceiro lugar da classificação da liga belga, mas pode ver o líder Genk, que defronta este domingo o Anderlecht, em Bruxelas, aumentar a vantagem no topo da classificação para treze pontos.

Recordamos que o Club Brugge recebe o Benfica a 15 de fevereiro antes de visitar o Estádio da Luz a 7 de março.