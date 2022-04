Jürgen Klopp anunciou que Trent Alexander-Arnold está praticamente recuperado da lesão que o afastou dos últimos jogos do Liverpool e da seleção de Inglaterra e pode, inclusivamente, ser já chamado para o jogo deste sábado frente ao Watford. Um reforço certo para a visita da equipa de Anfield à Luz, para o primeiro jogo com o Benfica, relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«O Trent queria mesmo ir à seleção, mas não podia. Basta olhar para os exames dele e via-se logo que não podia ir a lado nenhum. No entanto, as lesões às vezes não são tão graves que obriguem a uma paragem de cinco ou seis semanas. Por vezes, graças a Deus, são apenas duas semanas. É o caso de Trent. Vai ser difícil, mas é possível. Já treinou condicionado, se estiver bem no último treino pode ir a jogo no sábado», anunciou o treinador alemão em conferência de imprensa.

No mesmo sentido, o treinador alemão manifestou-se agradado com a decisão da Premier League de permitir cinco substituições na próxima época. «Grandes notícias. É uma grande notícia para o futebol, uma grande notícia para os jogadores. Falámos muito sobre essa situação e a única garantia que tínhamos é que não íamos ter menos jogos», referiu.

O treinador abordou ainda a qualificação do Senegal de Sadio Mané para o Mundial2022, às custas do Egisto de Mohamed Salah. «Obviamnete que estou muito contente pelo Sadio, por ele ter conseguido. E também obviamente estou desiludido pelo Mo. Penso que a situação do penálti e dos lasers não foi agradável, isso é claro. Estou triste por ele, mas contente pelo Sadio. O futebol é assim, já estamos habituados.

Liverpool e Manchester City, separados por apenas um ponto, vão defrontar equipas em zona de despromoção este fim de semana, antes do regresso da Champions, mas Klopp não espera facilidades frente ao Watford.

«Se achássemos que era fácil, eles não tinham 70 pontos e nós não tínhamos 69. São jogos muito difíceis se não conseguires encontrar o ritmo, se não encontrares o momento certo. Podem sempre atingir-te de alguma forma. A coisa boa da minha equipa é que os jogadores nunca olham para a classificação e prestam atenção ao que eu lhes digo sobre os adversários», destacou ainda.

O Liverpool defronta este sábado o Watford, depois viaja para Lisboa onde na próxima terça-feira vai defrontar o Benfica no Estádio da Luz.