O internacional italiano Marco Verratti está de regresso aos treinos do Paris Saint-Germain, o que abre a porta a uma utilização contra o Benfica, na próxima quarta-feira, em encontro da terceira jornada da Liga dos Campeões.

O treinador dos parisienses, Christophe Galtier, adiantou esta quinta-feira que Verratti vai «treinar-se com normalidade a partir de sexta-feira, com o plantel» que inclui os internacionais portugueses Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha.

O médio de 29 anos sofreu uma lesão muscular a 18 de setembro, no jogo com o Lyon, e poderá regressar à competição, precisamente, frente ao Benfica, uma vez que está suspenso para o encontro com o Nice, no sábado, para o campeonato francês.

O Benfica recebe na quarta-feira o Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20h00, em partida da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.