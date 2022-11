Habituado a jogar mais ao centro, no terreno, Fredrik Aursnes conquistou espaço na equipa do Benfica a jogar a partir da ala esquerda, e garante sentir-se bem em ambas as posições.

«Antes jogava mais pelo meio, mas para ser honesto gosto de jogar em ambas as posições. Penso que posso desempenhar ambas, e tento fazê-lo à minha maneira. Talvez não seja um ala clássico, mas gosto de jogar nas duas posições», referiu o internacional norueguês, em conferência de imprensa.

Relativamente às contas do Benfica, que já está apurado para os oitavos de final, Aursnes assume o desejo de garantir o primeiro lugar, mas não quer pensar demasiado no Juventus-PSG.

«Queremos ganhar o nosso jogo, e depois vemos como corre o outro. Temos de estar focados no nosso jogo e veremos o que acontece», referiu, projetando uma partida complicada. «Penso que vai ser um jogo difícil, seguramente. Joguei lá na última época [n.d.r.: pelo Feyenoord para a Liga Europa] e é um campo difícil. Têm bons adeptos, um bom ambiente e mostraram também aqui que têm uma boa equipa», concluiu.