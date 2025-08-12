Fredrik Aursnes, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Benfica sobre o Nice por 2-0:

[Adaptação ao lado direito do ataque e a forma como consegue «combinar» com os companheiros de equipa]

«Talvez tenha jogado o meu melhor futebol no Benfica quando atuei nas alas. Ainda assim, tenho jogado grande parte da minha carreira como um "oito", acho que jogo bem em qualquer lado. Ainda que não seja o mais rápido nem o mais forte, gosto de fazer combinações com o lateral e tento oferecer essa dinâmica.»

[Função no "scouting" e a exibição de Schjelderup?]

«Sinto que as palavras do mister foram mais num tom de brincadeira. Eu gosto de ver futebol e se sou um bom olheiro ou não, isso não sei. Nos meus tempos livres vejo futebol e tenho interesse, mas não sei se vou seguir a carreira de olheiro, veremos mais à frente.»

«Schjelderup tem mostrado a sua qualidade nestes primeiros jogos, estou muito feliz por ele e só tem de trabalhar nos treinos e dar o máximo. Tem de se mostrar ao mais alto nível quando joga pelo Benfica.»