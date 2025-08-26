Bruno Lage falou esta terça-feira aos jornalistas no Seixal, na véspera à receção ao Fenerbahçe, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. A eliminatória não contou com golos há uma semana, na Turquia.

Alternativa a Florentino, expulso na Turquia

«João Veloso a titular? Abre-se a porta a muita gente, jogando com três médios ou não, é importante saber controlar os médios adversários. E percebo onde vai jogar o Talisca. São variantes que analisamos e que fomos percebendo no último encontro. Devemos estar preparados para sermos agressivos sem bola e, com bola, procurar espaços para a baliza adversária.»

