Barreiro: «Marcar o segundo golo no fim do jogo ajudou-nos muito»
Médio do Benfica fala numa vitória importante frente ao Ajax, a primeira nesta edição da Champions
Leandro Barreiro, autor do segundo golo do Benfica na vitória por 2-0 frente ao Ajax para a Liga dos Campeões, na flash interview da Sport TV:
Golo decisivo
«Começámos muito bem o jogo, depois tivemos uma fase um bocado mais complicada. Na segunda parte, entrámos melhor, mas sentimos que estava a ficar complicado. Por isso, marcar o segundo golo no fim do jogo ajudou-nos muito.»
Análise ao jogo
«No fim da primeira parte, já sentíamos que eles tinham algumas alterações. Tentámos modificar algumas coisas ao intervalo, mas na segunda parte eles entraram melhor e ficou mais complicado. Ainda assim, criámos algumas oportunidades em contra-ataque e tivemos a equipa a equipa compacta.»
Movimentações e posicionamento
«O objetivo era ajudar o Pavlidis nas segundas bolas e fazendo umas corridas para a frente. Correu bem, hoje. Era um jogo muito importante, conseguimos os três pontos.»