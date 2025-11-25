Leandro Barreiro, autor do segundo golo do Benfica na vitória por 2-0 frente ao Ajax para a Liga dos Campeões, na flash interview da Sport TV:

Golo decisivo

«Começámos muito bem o jogo, depois tivemos uma fase um bocado mais complicada. Na segunda parte, entrámos melhor, mas sentimos que estava a ficar complicado. Por isso, marcar o segundo golo no fim do jogo ajudou-nos muito.»

Análise ao jogo

«No fim da primeira parte, já sentíamos que eles tinham algumas alterações. Tentámos modificar algumas coisas ao intervalo, mas na segunda parte eles entraram melhor e ficou mais complicado. Ainda assim, criámos algumas oportunidades em contra-ataque e tivemos a equipa a equipa compacta.»

Movimentações e posicionamento

«O objetivo era ajudar o Pavlidis nas segundas bolas e fazendo umas corridas para a frente. Correu bem, hoje. Era um jogo muito importante, conseguimos os três pontos.»