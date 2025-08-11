O Benfica fez esta segunda-feira o último treino antes da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Nice.

No Seixal, Bruno Lage teve uma boa notícia, pois o turco Aktürkoglu regressou aos relvados e foi integrado sem limitações nos trabalhos. O avançado tinha falhado o jogo da primeira mão frente ao franceses devido a uma entorse no tornozelo direito e realizou tratamento nos últimos dias.

Também Tomás Araújo esteve no relvado, mas em processo de integração. O treinador do Benfica chamou ainda Joshua Wynder, Rafael Luís e João Rego para o trabalhos desta segunda-feira.

No boletim clínico das águias continuam Bah, Nuno Félix, Manu e Bruma.

O Benfica está em vantagem na eliminatória frente ao Nice depois de ter vencido por 2-0 na primeira mão, em França. O segundo jogo será no estádio da Luz, esta terça-feira, às 20h com transmissão em direto na TVI.