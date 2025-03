Quarenta e três dias depois do jogo louco no Estádio da Luz que terminou com vitória catalã por 5-4, Benfica e Barcelona voltam a defrontar-se nesta quarta-feira, também na Luz, para a 1.ª mão nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois do desfecho dramático para as águias naquela noite chuvosa de 21 de janeiro, Bruno Lage não tem dúvidas sobre qual a ordem a dar à equipa se estiver perante um cenário igual ao que sucedeu naquele último minuto do tempo de compensação que começou com uma bola parada ofensiva para o Benfica e acabou com o quinto golo blaugrana.

«O que vou pedir aos jogadores num cenário igual? Vamos tentar ganhar o jogo», atirou de forma perentória.

Mais à frente, em resposta a uma pergunta, o técnico dos encarnados recuperou o assunto em resposta a uma outra questão relacionada com a luta pelo título com o Sporting, que tem agora três pontos de vantagem e mais um jogo do que o rival lisboeta. «No jogo anterior, com 4-4, tivemos um canto a nosso favor e tentámos ganhar. Porque só assim se consegue sequências de resultados boas. E é isso que temos de fazer até ao final desta época. Temos é de estar focados no que vamos fazer nos próximos dois meses e vamos treino a treino e jogo a jogo, preparados para vencer porque só assim conseguimos conquistar sequências de vitórias e conquistar títulos.»

«Não consigo perspetivar quantos golos vão acontecer no jogo. O que consigo perspetivar é que acho que vai ser um grande jogo de futebol porque são duas equipas que gostam de atacar, que têm olhos no ataque e isso foi provado pelos golos e oportunidades que ambas as equipas criaram no outro jogo», projetou ainda.

Bruno Lage garantiu que a abordagem do Benfica para o jogo também será idêntica ao do duelo de janeiro. «Sabemos que vamos defrontar uma grande equipa que tem um ataque com muitos golos, mas também olhámos para o que de positivo fizemos contra eles, para os golos que marcámos, para as oportunidades que criámos e para as vezes em que colocámos jogadores nossos isolados perante o guarda-redes. Foi olhar para isso tudo e acreditamos que podemos seguir em frente na eliminatória», apontou, desvalorizando a questão de um eventual favoritismo dos catalães. «Não é interessante para nós. Interessante é que nós acreditamos que podemos seguir em frente.»

Para o treinador do Benfica, a eliminatória vai decidir-se em Barcelona, independentemente do resultado do jogo desta quarta-feira na Luz. «Se é imprescindível um bom resultado no primeiro jogo? Não, porque acredito que a eliminatória vai ser disputada. O resultado de amanhã é importante, mas decisivo vai ser o resultado da segunda mão.»