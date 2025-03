O Benfica tem cinco jogadores em risco de exclusão para o jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Barcelona.

Otamendi, Amdouni, Kökcü, Aursnes e Álvaro Carreras estão tapados por amarelos e falham o jogo decisivo da eliminatória caso sejam admoestados na partida desta quarta-feira no Estádio da Luz.

OS setores defensivos e do meio-campo são s mais críticos. Se Carreras - o único da lista que já teve de cumprir suspensão na Champions e está novamente em risco - pode ser substituído por Samuel Dahl, uma sanção de Otamendi poderá puxar Tomás Araújo - habitual dono da lateral direita - para o eixo defensivo juntamente com António Silva e levar Bruno Lage a voltar a adaptar Aursnes a uma posição que bem conhece. No entanto, isto só será possível se o norueguês passar incólume no primeiro jogo, sem esquecer que uma punião de Kökcü reduz o número de opções para a zona intermediária.

Ainda assim, a disciplina tem sido uma constante em Aursnes, que desde a 2.ª jornada que está em risco de falhar o próximo jogo, o que significa que fez oito (!) jogos em risco.

Do lado do Barcelona não há qualquer jogador em risco de exclusão para o jogo da próxima sexta-feira na Catalunha.

Recorde-se que a ficha de cartões só fica limpa após os quartos de final.