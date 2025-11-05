Com zero pontos em três jogos, o Benfica tem esta quarta-feira uma oportunidade de ouro para se redimir e voltar a entrar em jogo na Liga dos Campeões. A partir das 20h, e numa partida que o Maisfutebol estará a acompanhar AO MINUTO, os encarnados recebem o Bayer Leverkusen.

Apesar do regresso de Amar Dedic, que não joga desde Newcastle, o treinador José Mourinho deverá voltar a apostar em Frederik Aursnes adaptado no corredor direito.

No meio campo, Enzo Barrenechea e Richard Ríos devem continuar de início, com Sudakov a jogar atrás do avançado.

No que toca aos alemães, Kasper Hjulmand irá apostar na máxima força para sair de Portugal com mais três pontos. Alejandro Grimaldo regressa à Luz, onde jogou durante sete temporadas e meia.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS NA GALERIA ASSOCIADA