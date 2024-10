O Benfica pode conseguir algo verdadeiramente novo esta quarta-feira, na receção ao Feyenoord: três vitórias nos primeiros três jogos da Champions.

Desde que a maior competição europeia de clubes mudou de formado, abandonando o modelo de Taça dos Campeões Europeus para o atual Liga dos Campeões, os encarnados nunca conseguiram vencer os primeiros três jogos da fase de grupos.

Neste sentido, a equipa de Bruno Lage vai tentar na quarta-feira à noite, frente ao Feyenoord, fazer algo que apenas foi conseguido pelo clube uma vez, e na antiga Taça dos Campeões Europeus: aconteceu na época 89/90, quando a equipa chegou à final e perdeu com o Milan.

Nessa temporada, com Sven-Goran Eriksson no comando, as águias venceram os primeiros seis jogos disputados, perdendo apenas no sétimo jogo, frente ao Marselha em França.

Por outro lado, em 60/61, na segunda participação do Benfica na competição, a formação então orientada por Béla Guttmann venceu os primeiros três jogos, mas os primeiros dois foram relativos a uma pré-eliminatória, pelo que não entra nestas contas.

Ora portanto, o Benfica em toda a sua história apenas por uma vez venceu os primeiros três jogos, quando até chegou aos seis triunfos seguidos, e ainda na Taça dos Campeões Europeus.

Olhando para a história, porém, percebemos que já houve onze ocasiões em que o Benfica ganhou os dois primeiros jogos, mas falhou o terceiro. No entanto, apenas duas delas no formato atual de Liga dos Campeões.

A primeira em 2015/2016, quando a equipa tinha Rui Vitória ao leme: bateu em casa na abertura o Astana e venceu fora, no Vicente Calderón, o Atlético de Madrid.

Já em 2022/2023, com Roger Schmidt no comando, as águias abriram a campanha da melhor forma frente ao Maccabi Haifa em casa, venceram também na deslocação a Turim, em casa da Juventus, antes de empatarem em Lisboa frente ao PSG.

Tendo isto em conta, Bruno Lage e companhia procuram um feito inédito no formato atual da prova, algo que colocaria a equipa, e o jogo frente ao Feyenoord desta quarta-feira, nos livros de história do clube.