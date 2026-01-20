José Mourinho está a preparar a deslocação a Turim, para o decisivo embate com a Juventus, para a Liga dos Campeões, com sete baixas no plantel. Mário Branco, diretor desportivo dos encarnados, assiste ao treino que está a decorrer no Seixal.

Na última sessão de treino antes da partida para Itália, Samuel Soares, Lukebakio, Alexander Bah e Joshua Wynder foram os primeiros a subir ao relvado, para fazerem treino individualizado, num grupo de jogadores que recupera de problemas físicos, aos quais se juntam ainda Richard Ríos, João Veloso e Nuno Félix, todos fora de combate.

Fora das contas de Mourinho está ainda Leandro Santos, que está integrado na equipa B, além do reforço Sidny Cabral que não está inscrito nesta competição.

Um grupo que foi reforçado com a chamada dos jovens Rui Silva, Banjaqui, José Neto, Rodrigo Rego e Arnas Voitinovicius.

Recordamos que o Benfica parte do 25.º lugar da classificação da Champions, com 6 pontos, e precisa de pontuar para poder ambicionar chegar à zona de play-off de acesso aos oitavos de final. Além do jogo com a Juventus, a equipa de José Mourinho vai ainda receber o Real Madrid, a 28 de janeiro, na última jornada.