Mário Branco, o novo diretor-geral para o futebol profissional do Benfica, considera o Nice o adversário «mais desafiante em termos desportivos» de entre os clubes que estavam no sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

«Dentro dos potenciais adversários que estavam disponíveis no sorteio, este será, em teoria, o mais desafiante em termos desportivos. Tem um plantel interessante, uma mescla muito completa de jogadores jovens com jogadores também mais experientes. Uma equipa que vem também das top-5, uma das ligas mais importantes da Europa, mas obviamente vamos encarar com o otimismo possível», destacou o dirigente, em declarações à BTV.

Mário Branco recorda que o adversário do Benfica ficou em quarto lugar na última edição do campeonato francês e reafirmou que o desejo do emblema da Luz é estar na fase de liga da Liga dos Campeões.

«Nós queremos estar na fase de liga da Champions, o Benfica é uma equipa Champions e, nessa perspetiva, é assim que vamos encarar o adversário», concluiu o dirigente, que recentemente passou a integrar a estrutura do clube, em substituição de Lourenço Coelho.

O Benfica, segundo classificado na Liga na época passada, vai visitar a Riviera francesa na primeira mão, a 5 ou 6 de agosto, e depois recebe a equipa francesa na segunda mão, a 12 de agosto, no Estádio da Luz.

O vencedor desta eliminatória terá ainda de disputar um play-off, a derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga da Champions, onde já está o Sporting.