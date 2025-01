O Benfica, que terminou no 16.º posto da Fase Liga da Champions, vai medir forças com Mónaco (17.º) ou Brest (18.º) no playoff de acesso aos «oitavos».

A dúvida vai ser dissipada no sorteio de sexta-feira, às 11h.

De recordar que as águias já venceram o Mónaco nesta temporada. No principado, o Benfica levou a melhor (2-3), graças aos golos de Pavlidis, Arthur Cabral e de Amdouni.

Caso o Benfica atinga os «oitavos», vai medir forças com Liverpool (1.º) ou Barcelona (2.º), conforme dite o sorteio.

Nesta campanha europeia, há uma semana, as águias perderam em casa com os catalães, por 4-5.