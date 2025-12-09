O Benfica treinou pela última vez antes da receção ao Nápoles na manhã desta terça-feira, no Seixal, debaixo de um autêntico dilúvio, com muita chuva e ventos fortes.

José Mourinho promoveu a estreia de José Neto nos trabalhos do plantel principal, ele que recentemente foi campeão do mjundo de sub-17 e que no ultimo fim de semana se estreou na equipa B, no triunfo por 2-0 sobre a Oliveirense. Tem sido uma ascenção meteórica para o jovem lateral esquerdo.

Por falar em laterais esquerdos, interessa dizer que Rodrigo Rêgo também foi chamado à sessão, sendo que neste caso não é propriamente uma grande novidade.

Durante o período aberto à comunicação social não foi percetível qualquer novidade quanto a ausências. O boletim clínico das águias conta com Bruma, Lukebakio, Henrique Araújo, Nuno Félix e Bah.

As águias procuram a segunda vitória na Champions, depois de levarem a melhor na visita ao Ajax (1-0), numa fase em que ocupam o 30.º lugar da fase liga, a três da zona de play-off.

O duelo entre Benfica e Nápoles está agendado para esta quarta-feira (20h). A sexta jornada da Liga dos Campeões é para acompanhar no Maisfutebol.