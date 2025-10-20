José Mourinho convocou 25 jogadores para o jogo em Newcastle, agendado para esta terça-feira (20h), a contar para a terceira ronda da fase liga da Champions, prova na qual as águias levam duas derrotas. Por sua vez, os ingleses registam um triunfo e um desaire.

No boletim clínico das águias continuam Nuno Félix (a recuperar de uma entorse no joelho direito com rotura completa do ligamento cruzado anterior) e Bruma, desde julho a recuperar de uma rotura do tendão de Aquiles, enquanto Manu Silva já treina integrado e Alexander Bah realizou trabalho individualizado.

Desta lista não constam Gianluca Prestianni (em trânsito para Portugal depois do Mundial sub-20), nem Gonçalo Oliveira, a preparar o jogo da Youth League. Por isso, a maior novidade é a integração do avançado Ivan Lima – extremo de 20 anos – convocado para a visita ao FC Porto e que realizou a estreia pela equipa principal em Chaves, na sexta-feira.

Consulte a comitiva das águias na galeria associada.

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira.

Defesas: Dedic, António Silva, Tomás Araújo, Obrador, Otamendi, Dahl, Leandro Santos e Wynder.

Médios: Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro, João Rego, Diogo Prioste, João Veloso, Aursnes, Richard Ríos e João Veloso.

Avançados: Henrique Araújo, Ivanovic, Schjelderup, Ivan Lima, Lukebakio e Pavlidis.