O Benfica foi multado em mais de 50 mil euros pela UEFA devido ao comportamento dos seus adeptos no duelo com o Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, da Liga dos Campeões, anunciou esta sexta-feira o organismo europeu.

De acordo com o relatório do Comité Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, datado de 13 de outubro, mas divulgado apenas agora, o Benfica terá que pagar um total de 55.875 euros por causa de problemas nas bancadas no jogo com os parisienses, da terceira jornada do grupo H da Champions, que terminou empatado (1-1).

Quase metade desse valor (23.500 euros) surge devido à utilização de material pirotécnico no Estádio da Luz, no encontro que decorreu a 5 de outubro.

Também na Liga dos Campeões, o Sporting recebeu um aviso oficial da UEFA devido ao atraso ocorrido em França, antes do duelo com o Marselha, que levou o encontro a começar 20 minutos mais tarde do horário inicial estipulado.

Na altura, a 4 de outubro, data do encontro do grupo D, a equipa e comitiva do Sporting chegou ao estádio a apenas 30 minutos do início da partida, situação justificada com o excesso de trânsito na cidade gaulesa.