Depois do empate frente ao Vitória de Guimarães, o Benfica está com as atenções voltadas na partida desta quarta-feira com o Paris Saint-German.

Esta terça-feira, os comandados por Roger Schmidt fizeram o último treino antes do jogo frente aos parisienses, com destaque para o defesa-central Morato, que é a única ausência devido a lesão.

O Benfica recebe o Paris Saint-German, esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, na terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões.