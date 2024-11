O Benfica venceu o Monaco por 3-2, num Estádio Louis II que contou com uma forte presença de adeptos do clube da Luz que apoiaram a equipa do princípio ao fim e acabaram por ser recompensados na ponta final do jogo. Bruno Lage diz que a equipa sentiu-se «em casa» e retribuiu o apoio com a reviravolta e os três pontos.

«Foi fantástico, sentimo-nos em casa e acredito que hoje vai ser uma boa noite para eles. O que os jogadores sentiram em campo, retribuíram nos 90 minutos a toda a gente no final. Um abraço para eles, para aqueles que regressam connosco para Lisboa e para aqueles que, a viver fora de portas, amanhã vão todos felizes para o trabalho porque a equipa representou-os muito bem em campo», comentou o treinador no final da partida.

A felicidade de Bruno Lage contrastou com a desilusão de Ad Hütter que, no final do jogo, classificou o resultado final como «injusto». «Disse desde a primeira hora que o Monaco foi um adversário muito difícil que ainda não tinha perdido na Liga dos campeões. Seria um jogo também para testar a nossa força e o nosso momento porque vínhamos de duas boas exibições. Quando olho para o jogo e para o número de oportunidades, para haver um vencedor, teríamos de ser nós e isso deixa-me feliz», destacou ainda Bruno Lage.