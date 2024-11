No final do jogo com o Mónaco, no qual o Benfica aplicou uma reviravolta (2-3), Bruno Lage reuniu os jogadores no centro do relvado.

«Confiem! Confiem, a gente precisa de todos. Demonstração de força! Vamos embora com tudo», disse, de punhos cerrados.

O Benfica totaliza nove pontos na Liga dos Campeões, ao cabo de cinco jornadas.